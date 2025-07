Café pode escapar das tarifas de Trump, mas incertezas persistem

Empresas dos Estados Unidos, lideradas pela National Coffee Association (NCA), articulam com o Congresso americano a inclusão do café em uma lista de produtos naturais isentos das tarifas de importação impostas por Donald Trump. O Brasil, maior fornecedor do grão ao mercado americano, acompanha de perto as movimentações, segundo o Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil).

Apesar da mobilização, ainda não há definição sobre o pedido de isenção. “Há expectativa, mas nenhuma garantia”, afirmou Eduardo Heron, diretor técnico do Cecafé. A NCA representa 90% do comércio de café nos EUA e inclui empresas como Starbucks e Coca-Cola.

Por ora, exportadores brasileiros não registraram redirecionamento de cargas nem antecipações nos embarques, mesmo com a previsão de início das tarifas em 1º de agosto. O setor aguarda clareza sobre como a tarifa de 50% será aplicada.