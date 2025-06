Brasileira vence prêmio nos EUA com estudo sobre carne sustentável

O trabalho de mestrado da brasileira Shenara Pantaleão Ramadan foi eleito o melhor de 2024 no programa do Institute of Food and Agricultural Science da Universidade da Flórida, na categoria Dimensões Humanas. A pesquisa analisou o consumo de carne bovina em feiras livres de São Paulo e revelou que 70% dos entrevistados estariam dispostos a pagar até 10% a mais por carne produzida de forma sustentável. Shenara, nascida em Nova Iguaçu (RJ) e com carreira no agronegócio, destaca a falta de comunicação entre produtores e consumidores urbanos. Segundo ela, 72% dos consumidores não sabem a origem da carne que compram.

A pesquisa também mostrou que 63% dos paulistanos são motivados por preocupação com as futuras gerações, e 69% se sentem mais atraídos por embalagens com mensagens ambientais. A escolha do tema veio da percepção de desinformação sobre a pecuária, vista, muitas vezes, como vilã ambiental.

A pesquisadora continua nos EUA, agora cursando doutorado, com foco na cana-de-açúcar.