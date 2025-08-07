quinta-feira, 7/08/2025

Bolsonaro pede a Moraes ampliação de visitas durante prisão domiciliar

Ex-presidente quer receber sogros, sobrinhos, Valdemar Costa Neto e médicos; Moraes já autorizou visita de Tarcísio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar na capital federal, solicitou nesta quinta-feira (7) ao ministro do STF Alexandre de Moraes autorização para ampliar sua lista de visitantes. O pedido inclui familiares como sogros, cunhados e sobrinhos. Além de médicos, seguranças, representantes do PL e o presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

Mais cedo, Moraes autorizou a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que criticou publicamente a decisão da prisão. Segundo ele, a medida representa um “absurdo jurídico” e sinaliza perseguição política. Moraes afirmou que todas as visitas precisam respeitar as condições legais impostas ao ex-presidente. A decisão sobre o novo pedido ainda não foi divulgada.

Aliados de Bolsonaro, como Valdemar, consideram a prisão uma tentativa de silenciar opositores. O cenário amplia a tensão entre o Judiciário e a base bolsonarista, que promete mobilizações nas próximas semanas.

