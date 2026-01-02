sábado, 3/01/2026

Bebedeira entre amigos termina em violência no Itamaracá

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Uma festa entre amigos em Campo Grande terminou em confusão na noite de ontem (1º). Durante a confraternização na casa da vítima, um homem de 31 anos, uma discussão surgiu entre quatro pessoas, que evoluiu para agressão física. O homem foi atacado por três agressores e sofreu uma lesão superficial na testa, sendo atendido em uma UPA, sem risco de morte. Além das agressões, a vítima teve documentos, celular e sua motocicleta furtados enquanto buscava ajuda. A polícia já investiga o caso, mas nenhum suspeito foi detido até o momento. A falta de informações sobre a placa do veículo dificulta a localização do bem roubado.

A vítima colaborou com a investigação, mas não conseguiu identificar completamente os agressores. As autoridades reforçam a importância de relatos detalhados para esclarecer o caso. O episódio serve de alerta sobre os riscos de excessos durante confraternizações.

O caso segue sendo acompanhado pela Depac do bairro.

