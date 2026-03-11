quinta-feira, 12/03/2026

Basquete Máster de Campo Grande se destaca com 5ª Copa União

Torneio reúne atletas experientes e promete integração e grandes jogos

Milton
Publicado por Milton
Foto: EMS

Competição promove integração, amizade e experiências emocionantes entre atletas de todas as idades

A 5ª Copa União Máster de Basquetebol 2026 terá início nesta sexta-feira (13), às 20h, no ginásio da União dos Sargentos em Campo Grande, reunindo cerca de 500 atletas de 25 a 76 anos em 33 equipes distribuídas em seis categorias. A competição contará com 10 rodadas e 60 partidas, disputadas às sextas, sábados e domingos, até 31 de maio, incluindo times de outros municípios e a equipe internacional Fronteira Máster, do Paraguai. Entre os destaques está a transmissão ao vivo de todas as rodadas pelo canal YouTube do EsporteMS, abrangendo semifinais e finais. A abertura oficial terá confronto da categoria Máster 30+ entre Sevilha e Ultimate, marcado para 20h15.

O torneio valoriza a união, amizade e paixão pelo basquete, reunindo atletas, técnicos, dirigentes e torcedores. A competição promete jogos emocionantes, experiência em quadra e integração entre equipes tradicionais e novas gerações. Com esse formato, a Copa União consolida-se como um dos principais eventos do basquete máster sul-mato-grossense.

CATEGORIAS:
ESPORTE

