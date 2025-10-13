As Dez Mais

Segunda, 13 de outubro de 2025.

Hoje é dia do Fisioterapeuta.

Faltam 73 dias para o Natal.

Manchetes do Correio do Estado:

-Governo dá desconto permanente e busca reduzir dívidas “podres”…

-Espaço aéreo de MS vira campo de batalha contra crime organizado…

– Beto Pereira vê ‘blindagem’ e “forças ocultas” na CPMO do INSS…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas para impedir que os ruins fiquem para sempre” – Margareth Tatcher.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo: 27 anos imprimindo verdades, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Sem pagamentos a SISEP parou com os tapa-buracos. Os trabalhos estão sendo feitos pelos servidores da Secretaria de Obras. O ritmo de serviços ‘caiu’ vertiginosamente…

2ª)

E a paz se fez entre israelenses e palestinos. Na manhã de hoje houve troca de prisioneiros e o povo recomeça a luta pela sobrevivência.

3ª)

Moradores da Marcos Roberto lamentam a paralisação das obras do córrego e reclamam que os ‘nóias’ invadiram o local…

4ª)

Depois do Brasil importar a ‘peso de ouro’ vacinas contra os efeitos nocivos do metanol, descobriu-se que com a vodka russa legítima a contaminação é revertida…

5ª)

Ontem foi dia de festa e devoção a N. Sra. De Aparecida: a Padroeira do Brasil. Procissões e muita fé marcaram nossa Capital.

6ª)

A Divisão Territorial que criou Mato Grosso do Sul teve poucas comemorações. Uns poucos políticos lembraram a data. Realmente não há muito a comemorar…

7ª)

Deputado federal Beto Pereira, que representa MS na CPMI do INSS, não esconde sua decepção com a investigação e denuncia que “forças ocultas’ trabalham para que tudo acabe em pizza…

8ª)

Nos meios políticos fala-se muito da vaidade de certo senador sul-mato-grossense que ‘acha’ que por ter viajado o mundo com nossa grana merece ser reeleito sem demonstrar efetivamente nada em benefício daqueles que ‘o’ elegeram. Dizem que “vai quebrar a cara”. E, não duvido.

9ª)

Para ocupar a vaga no STF os nomes são os mais variados, mas em Brasília – onde dormem as corujas- comenta-se que o nome feminino da senadora Soraya Tronicke está nas grimpas, mas por aqui ninguém diz nada…

10ª)

Poucos sabem, mas o 1º suplente de Soraya Tronicke é Rodolfo Nogueira, que hoje ocupa o cargo de deputado federal e cuja esposa está cotadíssima como 2º voto e pré-candidata ao Senado para 2026…

Chicotadas do dia!

Moradores da Marcos Roberto denunciam a paralisação das obras do córrego e a invasão de ‘nóias’ por conta das obras paradas. Isso é péssimo para a cidade e moradores da vasta região e merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Ana aria El Daher; deputado Neno Razuk; Néca Bumlai; Antônio Simão Abrão Filho; Leila Del Valle Palhano; Dra. Maria José Maldonado: médica neuropediatra; Naína Dibo Soares; Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa; Dr. Orivaldo Gazoto Junior e Sérgio de Almeida Bonfim.

Nossos bons e queridos amigos:

Vanessa Arguelho; Pra. Danielle e sua filha Vitória: nos EUA a caminho do México; Alexandre Magnum Benites de Lacerda: procurador-geral adjunto de justiça do MPMS; Márcia Rocha: da Província Marcas e Patentes; Eduardo Mendes: diretor-presidente da Fundação de Cultura do MS e Dra. Camila Cavalcanti Bastos: advogada.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.