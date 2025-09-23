As Dez Mais

Terça, 23 de setembro de 2025.

Prefeito de Bela Vista perdeu a carteira na festa do PL. Estava recheada com mil reais. Gabriel Boccia teve barrado pelo TJMS o aumento do seu salário de 15 para 22 mil mensais.

A juíza eleitoral de Aquidauana julgou improcedente a ação contra o vereador Everton Romero, presidente da Câmara Municipal. O MP o denunciou por distribuição gratuita de combustível nas eleições do ano passado. A denúncia foi arquivada.

Marcos Pollon tenta ‘melar’ o jogo do PL no MS. Ele próprio se lançou como ‘candidato a governador’ fazendo muita gente no partido torcer o nariz.

Governador Riedel: “Nossos finais de semana viraram um inferno. Sua polícia deveria no defender das perturbações noturnas, mas sua polícia parece ter medo de tomar providências. Socorra nossa população pelo amor de Deus. Ass. Moradores do Jd. Imá.

Deu no Estadão: O tamanho do abismo da educação: “A radiografia da OCDE expõe um Brasil que gasta muito e mal, e por isso colhe pouco: educação básica frágil, ensino técnico defasado, universidades caras e pouco produtivas e evasão em massa. Pag 2 de O Estado de S. Paulo de ontem.

Com medo de gente a Assembleia fechou ontem suas portas, reforçou sua vigilância e dificultou como pode a entrada de pessoas que foram para uma participação. A 1Casa do povo’ com medo de gente. Durma-se com um barulho desses…

Procurador-geral da República Paulo Gonet denunciou ontem ao STF o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Renato Figueiredo Filho por ameaças graves e coações contra autoridades judiciais para favorecer Jair Bolsonaro. A batata do ‘Dudu’ está assando.

Pesquisa do Correio do Estado de hoje sobre a pena de Bolsonaro 53,10% acharam exagerada, 32,38% acharam adequada. 10,25% indiferentes, 4,29% não responderam. Entrevistadas 420 pessoas em 10 cidades nos dias 19 a 20.

O Chile se transformou no 2º maior comprador de carnes suínas do Brasil ultrapassando a China. Os embarques saltaram de 7,7 mil para 13,3 mil toneladas. Em julho os embarques chegaram a 14,5 mil toneladas.

Depois de amanhã o governo do estado paga a 1ª parcela do 13º para o funcionalismo estadual. Dia 25 o dinheiro já estará liberado para saques.

