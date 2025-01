Após trégua, reféns libertadas pelo Hamas são recebidas pelas famílias e seguem para hospitais em Israel

Em um momento de alívio, as três primeiras reféns israelenses libertadas pelo Hamas, Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher, chegaram a Israel no domingo (19). Elas foram recebidas por suas famílias e, após emocionantes reencontros, foram levadas a um hospital para tratamento médico. As reféns haviam sido sequestradas durante o ataque de 7 de outubro de 2023.

O acordo de cessar-fogo, mediado por Estados Unidos, Catar e Egito, estabeleceu a liberação de 33 reféns na primeira fase, que também inclui o retorno de prisioneiros palestinos. Durante a trégua, que entrou em vigor após um atraso de três horas devido à demora do Hamas em divulgar os nomes das reféns, caminhões de ajuda humanitária começaram a chegar à Faixa de Gaza.

Este é o primeiro resultado de uma série de negociações que buscam um fim para o conflito de mais de 15 meses. O acordo é celebrado por líderes internacionais, incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden, que ressaltou a transformação na região com o silêncio das armas.

Foto: Emily Damari aparece com sua mãe Amanda em Israel durante videochamada/AFP/Exército de Israel.

Foto: Romi Gonen, à direita, e sua mãe Merav se abraçam perto do kibutz Reim, no sul de Israel, após Romi ser libertada do cativeiro por militantes do Hamas em Gaza/AFP/Exército de Israel.