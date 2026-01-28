quarta-feira, 28/01/2026

Agetran define funcionamento do transporte coletivo no Carnaval 2026

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que a Operação Carnaval 2026 do transporte coletivo seguirá um esquema especial entre os dias 16 a 18 de fevereiro de 2026, para atender tanto a demanda das indústrias quanto o fluxo de foliões durante o Carnaval.

Funcionamento dos ônibus durante o Carnaval

16/02 (segunda-feira) – Plano Funcional “Especial”
Linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atenderão conforme a necessidade das indústrias.
As demais linhas seguirão o plano especial conforme Ordem de Serviço.

17/02 (terça-feira) – Plano Funcional de Sábado
Todas as linhas operarão seguindo a programação de Sábado.

18/02 (quarta-feira) – Plano Funcional “Especial”
Todas as linhas operarão seguindo a programação Especial.

ESPECIAL: Praça Ary Coelho – Praça do Papa

TabelaPraça Ary CoelhoPraça do PapaPraça Ary CoelhoRecolhe
SaídaChegadaSaídaChegada 
118:00h18:15h18:2518:40h 
218:20h18:35h18:4519:00h 
118:40h18:55h19:0519:20h 
219:00h19:15h  Recolhe
119:20h19:35h  Recolhe

 Manter 03 (três) veículos reserva com tripulação, das 23:30h às 01:30h, manter atender a demanda Praça do Papa/Praça Ary Coelho;
 Utilizar pontos de parada da linha 085

Itinerários

Os ônibus terão trajetos específicos passando pelos principais pontos de concentração do evento, com saída da Praça Ary Coelho e da Praça do Papa, percorrendo vias estratégicas, segue o Roteiro:

Praça Ary Coelho – Praça do Papa: Rua 13 de Maio (Peg Fácil) / Rua 13 de Maio / Rua 7 de setembro / Rua Rui Barbosa / Rua Maracajú / Av. Pres. Ernesto Geisel / Rua Mal. Rondon / Av. Júlio de Castilho / Av. Pres. Vargas / Rua Zákia Nahas Siufi.

Praça do Papa – Praça Ary Coelho: Rua Zákia Nahas Siufi / Av. dos Crisântemos / Av. Júlio de Castilho / Rua Ma. Rondon / Rua 13 de Maio / Rua 13 de Maio (Peg Fácil).

No dia 16.02.26, será mantido três veículos reservas com tripulação nos terminais, além dos habituais, ou seja, totalizando 5 (cinco) veículos reservas com tripulação nos terminais, para atender eventual demanda das 05h às 19:30h;

No dia 17.02.26, será mantido dois veículos reservas com tripulação nos terminais, além dos habituais, ou seja, totalizando 4 (quatro) veículos reservas com tripulação nos terminais, para atender eventual demanda das 05h às 19:30h;

No dia 18.02.26, será mantido três veículos reservas com tripulação nos terminais, além dos habituais, ou seja, totalizando 5 (cinco) veículos reservas com tripulação nos terminais, para atender eventual demanda das 05h às 19:30h;

Monitoramento e Ajustes

O Consórcio deverá acompanhar a operação destas linhas e, caso necessário ou por determinação  das fiscalização/Agetran, realizar ajustes necessários após os horários de pico (das 04:40h às 08:30h, das 10:30h às 13:30h e das 16h às 18:30h) para atender a demanda, mas apenas para aumento de oferta.

A fiscalização e acompanhamento do serviço serão realizados pela Agetran, garantindo a segurança e eficiência no transporte dos foliões.

