ACEJ dá posse à nova diretoria e anuncia nova fase para o comércio de Jaraguari

A Associação Comercial e Empresarial de Jaraguari (ACEJ) vive um novo momento. Criada em 2019, a entidade passa agora por uma fase de reestruturação e fortalecimento, com maior atuação e presença junto ao comércio e empresariado local. A nova diretoria tomou posse documental no dia 15 de janeiro de 2026, conforme prevê o estatuto da associação.

Para marcar simbolicamente esse novo ciclo, foi realizado no último sábado, 31 de janeiro, um jantar da diretoria da ACEJ, com o objetivo de oficializar e celebrar a posse da nova gestão, já válida desde o dia 15/01/2026.

A diretoria da ACEJ para o novo mandato ficou composta da seguinte forma:

• Presidente: Jairo Pereira da Silva (JPS FACAS ARTESANAIS)

• Vice-Presidente: Paulo Roberto Novaes de Alencar (CONVENIENCIA DO PAULINHO)

• 1º Secretário: Lucas Tonet (CHURRASCARIA TONET)

• 2º Secretário: Raul Sansanovicz de Moura (NOSSA FARMÁCIA)

• 1º Tesoureiro: Márcio da Costa Rego (COSTA MARTERIAIS PARA CONSTRUÇÃO)

• 2ª Tesoureira: Wanessa Braga Batista Mariano da Silva (BIG JEANS)

Conselho Fiscal:

• Walfrido Nascimento da Costa (TRANSWAL TRANSPORTES)

• Valter Luiz Zaniboni (MERCADO JARAGUARI)

• Nilton Freitas Moro (ACESSÓRIOS MORO)

A eleição da nova diretoria ocorreu no final de outubro de 2025 e, desde então, a ACEJ já iniciou importantes articulações institucionais. Como resultado, a associação obteve êxito na captação de R$ 50 mil, por meio de emendas parlamentares impositivas dos vereadores Lucas Tonet, Joaquim Maciel, Áureo Vilela (Tuim), Delson Nina e Maurinho, além de um complemento de R$ 20 mil do Executivo Municipal, com apoio do prefeito Claudião e do vice-prefeito Davi.

Com esse recurso, a ACEJ lançará, no mês de março, uma promoção inédita no comércio de Jaraguari, com sorteio de uma motocicleta ZERO KM e diversos outros prêmios, iniciativa que promete aquecer as vendas e valorizar os comerciantes locais. Em breve, a associação divulgará todos os detalhes, como regulamento, datas, prêmios, pontos de retirada dos cupons e data do sorteio.

O presidente Jairo Pereira da Silva destacou que a nova gestão encontrou diversos desafios herdados dos últimos anos.

“Tivemos muitos percalços deixados pela presidência anterior, mas agora conseguimos quitar pendências, regularizar o CNPJ, a conta bancária e colocar a associação nos trilhos. Nosso objetivo é fortalecer o comércio e o empresariado local, com os pés no chão, humildade, simplicidade e sonhos reais que possam ser concretizados”, afirmou.

Já o vice-presidente Paulo Roberto Novaes de Alencar (Paulinho) ressaltou o compromisso com a inovação.

“Queremos dar novos rumos à associação, firmar parcerias de sucesso, ampliar a articulação e aumentar a interação com os comerciantes que vivem e acreditam em Jaraguari”, destacou.

Associado desde o início da ACEJ, o 1º Secretário Lucas Tonet demonstrou entusiasmo com a nova diretoria.

“Estou muito feliz e confiante. Trouxemos novos nomes, novas idéias e pessoas comprometidas em dar mais ânimo ao comércio e às indústrias locais e, principalmente, aos empresários. Nosso objetivo é claro: mais lucro para quem empreende, mais empregos, mais renda e mais sucesso para Jaraguari”, afirmou.

A nova diretoria da ACEJ assume com o compromisso de fortalecer o comércio local, incentivar o desenvolvimento econômico e consolidar a associação como uma entidade ativa, representativa e parceira do empresariado Jaraguariense.

VENHA SE ASSOCIAR A ACEJ E PARTICIPAR DOS BENEFICIOS QUE ESTÃO CEHGANDO.