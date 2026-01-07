Ação conjunta apreende 1 tonelada de maconha na fronteira MS-PR

Uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Militar de Naviraí (MS) resultou na apreensão de 1.006 quilos de maconha nesta segunda-feira (5) em Itaquiraí/MS. A operação começou quando uma Toyota Hilux desobedeceu ordem de parada, iniciando fuga até que o motorista abandonou o veículo e foi detido. Na caminhonete foram encontrados fardos de maconha e um rádio comunicador, além de placas falsas e registro de roubo/furto em Maringá (PR).

Com apoio da Polícia Federal de Guaíra, outro veículo, uma Toyota SW4, foi localizado em Palotina (PR), também com placas falsas e registro de roubo em Itajaí (SC). Nenhum ocupante foi encontrado no segundo veículo. Toda a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Guaíra para continuidade das investigações. A ação reforça o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região de fronteira. A operação evidencia a importância da integração entre as forças de segurança estaduais e federais. Veículos recuperados e drogas apreendidas demonstram o risco constante enfrentado pelas autoridades.

O caso segue sob investigação para identificar possíveis envolvidos na distribuição da droga.