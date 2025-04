Abel se desculpa por críticas à torcida do Palmeiras

Após o empate sem gols contra o Botafogo no último domingo (30), o técnico Abel Ferreira gerou polêmica ao comparar o comportamento da torcida alvinegra com o dos palmeirenses. Na coletiva de imprensa, Abel exaltou os cânticos dos botafoguenses, que entoaram o grito de “é campeão” no Allianz Parque, e questionou o apoio dos torcedores alviverdes. As críticas geraram desconforto entre os fãs do Palmeiras, e o treinador fez questão de se desculpar publicamente.

Em sua manifestação, Abel reforçou seu carinho pela torcida palmeirense e afirmou que as palavras foram mal interpretadas. A situação gerou discussões nas redes sociais e virou um dos tópicos mais comentados entre os torcedores do clube. A direção do Palmeiras também se pronunciou, pedindo calma e enfatizando o respeito que o treinador sempre teve pelos fãs. Abel, por sua vez, reafirmou sua dedicação à equipe e ao clube, ressaltando que o foco continua sendo o desempenho no campeonato.