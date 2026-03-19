quinta-feira, 19/03/2026

Abel destaca evolução de Arias e agradece apoio de Leila Pereira

Abel cita desgaste físico dos titulares e projeta mudanças para duelo contra o São Paulo no Brasileirão

Milton
Publicado por Milton
Foto: Marcos Ribolli

Treinador elogia desempenho do colombiano e comenta desgaste físico da equipe

Abel Ferreira exaltou a atuação de Jhon Arias na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Botafogo e agradeceu à presidente Leila Pereira pela contratação do jogador, afirmando que passou a “dormir mais sossegado” com o colombiano no elenco. O atacante marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde e foi decisivo para a equipe retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Abel comentou sobre o desgaste físico de titulares, com preservações como a de Piquerez e possíveis alterações para o próximo duelo contra o São Paulo, no Morumbi. O português destacou ainda a importância da paciência com jogadores em adaptação, citando exemplos de Flaco López e Veiga. O Palmeiras se prepara para um confronto direto pela liderança, com atenção à recuperação física e à consistência da equipe.

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