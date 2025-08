VÍDEO: Congresso é chave para pacificação do Brasil, diz Tereza Cristina

Durante sessão no Congresso Nacional, a senadora Tereza Cristina (PP), integrante da oposição, afirmou que a pacificação do Brasil depende diretamente da atuação do Legislativo. Segundo ela, é fundamental colocar em votação as pautas que estão paradas para que o país possa avançar.

“Recebemos votos para exercer nosso papel. As propostas precisam ser votadas”, declarou, destacando que a votação é um instrumento soberano da democracia.

A senadora defendeu que o início do processo de pacificação passa pela aprovação de uma anistia, o que, segundo ela, representaria um “grande passo”. Tereza Cristina também ressaltou a união de partidos como PL, PP, Republicanos e Podemos em torno do que chamou de “bem do Brasil”.

Embora tenha mencionado a economia como tema relevante, ela reforçou que o foco atual deve ser a pacificação nacional — uma responsabilidade, segundo ela, que recai especialmente sobre o Congresso. “A pacificação só virá com a altivez deste Congresso”, concluiu.