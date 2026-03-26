Veterinário Francisco propõe melhorias em bairros de Campo Grande

Moradores podem enviar sugestões diretamente ao gabinete

Durante a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada nesta quinta-feira (26), o vereador Veterinário Francisco apresentou indicações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida em diferentes regiões da Capital. Entre os pedidos, destaca-se a limpeza de calçada na Rua Pitiruba, no bairro Guanandi, onde há acúmulo de vegetação, lixo e entulhos, situação que pode gerar riscos à saúde pública e comprometer a segurança dos moradores. O parlamentar também solicitou patrolamento e encascalhamento da Rua Artur Pereira, no Parque do Lageado, visando melhorar o tráfego, principalmente em períodos chuvosos. Outra indicação trata da poda de árvores na Rua Parecis, com foco na prevenção de acidentes e melhoria da visibilidade. Segundo o vereador, as solicitações já foram encaminhadas aos órgãos competentes para atendimento. Ele reforçou ainda a importância da participação da população, que pode enviar sugestões diretamente ao gabinete por meio de WhatsApp.