Vendedor armado com faca persegue casal que recusou comprar tapetes

Embriaguez e agressividade: suspeito não aceitava recusa

Um vendedor de tapetes de 37 anos foi preso em flagrante após ameaçar e tentar atacar um casal que se recusou a comprar seus produtos, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O episódio aconteceu na tarde desta quarta-feira (10), em uma chiparia da Avenida Rachel de Queiroz.

Segundo a Polícia Militar, o homem, visivelmente embriagado, abordou o casal na rua e, após a recusa da compra, começou a xingá-los. Horas depois, ele encontrou as vítimas na chiparia e passou a ameaçá-las de morte, saindo em seguida para pegar uma faca escondida entre os tapetes.

O suspeito tentou golpear o casal, mas foi rapidamente imobilizado pelas próprias vítimas até a chegada da PM. Todos foram levados à Depac Cepol, onde a ocorrência foi registrada como ameaça e tentativa de homicídio.

