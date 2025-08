Trump cogita não disputar a presidência novamente

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (5), em entrevista à CNBC, que “provavelmente” não tentará a reeleição. A fala ocorre após meses de declarações ambíguas sobre a possibilidade de buscar um terceiro mandato, algo proibido pela Constituição norte-americana.

Trump, que já cumpriu um mandato entre 2017 e 2021, chegou a insinuar em comícios que poderia concorrer novamente após um eventual segundo governo. Em janeiro, em Nevada, ele afirmou: “Será a maior honra da minha vida servir, não uma, mas duas ou três ou quatro vezes”, embora depois tenha dito estar apenas brincando.

A 22ª Emenda da Constituição dos EUA, ratificada em 1951, é clara: nenhum presidente pode ser eleito mais de duas vezes. A emenda também impede que alguém que tenha assumido a presidência por mais de dois anos em substituição a outro presidente possa ser eleito mais de uma vez.

Apesar de ainda liderar as pesquisas entre os republicanos, Trump agora indica que pode abrir espaço para novas lideranças no partido. A decisão final sobre sua candidatura, no entanto, ainda não foi oficialmente anunciada.

O que a Constituição diz sobre mandatos presidenciais

“Nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais de duas vezes, e nenhuma pessoa que tenha exercido o cargo de presidente, ou atuado como presidente, por mais de dois anos de um mandato para o qual outra pessoa foi eleita presidente, será eleita para o cargo de presidente mais de uma vez”. Constituição dos Estados Unidos