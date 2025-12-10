quarta-feira, 10/12/2025

Tempestade deve atingir MS na sexta-feira

Chuvas e ventos podem ser intensos na sexta-feira

Milton
Publicado por Milton
FOTO: Gerson Oliveira /Ilustrativo

O tempo volta a ficar instável em Mato Grosso do Sul neste fim de semana, após uma breve trégua nas chuvas registrada na quarta-feira (10). O Inmet emitiu um aviso de tempestade com grau de severidade “perigo”, válido para toda a sexta-feira (12), especialmente para o extremo sul do estado.

Segundo o órgão, são previstas chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm no decorrer do dia, acompanhadas de ventos fortes que podem variar de 60 a 100 km/h e eventual queda de granizo. As cidades de Amambai, Itaquiraí, Coronel Sapucaia, Tacuru, Eldorado, Japorã e Mundo Novo estão dentro da área de abrangência do alerta.

O clima instável também afeta outros estados, com alertas que incluem regiões do Paraná e Santa Catarina. Na quarta-feira (10), persistem os efeitos do ciclone extratropical, que mantém válido um aviso de vendaval até as 21h, atingindo parte do Sul e o sul de MS.

Além disso, segue em vigor até quinta-feira (11) um alerta de chuvas intensas de “perigo potencial”, abrangendo boa parte do país, incluindo o norte de Mato Grosso do Sul. Assim, a previsão aponta que o tempo deve fechar de forma mais ampla no estado entre sexta-feira e o fim de semana.

