Tecnologia e Dados: Aliados no Combate às Arboviroses em MS

Em Mato Grosso do Sul, os sistemas de informação desempenham papel essencial no enfrentamento das arboviroses, como dengue, Zika e Chikungunya. O SINAN permite o registro e monitoramento de casos, proporcionando dados cruciais para ações de saúde pública mais eficazes.

De acordo com Jéssica Klener, gerente de Doenças Endêmicas da SES, a notificação contínua de casos suspeitos possibilita mapear áreas críticas e antecipar medidas de controle. Contudo, a subnotificação continua sendo um desafio, principalmente em locais com recursos limitados.

Marcos Espíndola Freitas, coordenador de Tecnologia da SES, destaca que sistemas de informação de diversas origens são fundamentais para a alocação eficiente de recursos e a identificação de necessidades. Ele reforça que dados precisos ajudam a traçar estratégias para bloquear a propagação dos vírus e melhorar os serviços de saúde.

Um exemplo de inovação é a plataforma e-VISIT@ Endemias, implementada pela SES em todos os municípios do estado. A ferramenta, usada por cerca de 2.000 agentes, registra focos do mosquito em tempo real, aumentando a agilidade nas respostas e melhorando o controle das doenças. Essa tecnologia, premiada nacionalmente, destaca Mato Grosso do Sul como referência no combate às arboviroses.

Com o uso de dados e inovação tecnológica, o estado fortalece seu enfrentamento às doenças, melhorando a qualidade de vida e a saúde pública da população.