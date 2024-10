TCE-MS integra rede Seconex

O TCE-MS está bem representado na nova Rede de Secretários-Gerais de Controle Externo (Seconex), com a participação de Eduardo Dionizio, diretor da Secretaria de Controle Externo (Secex), e Valéria Saes Cominale, auditora de controle externo.

A Seconex, criada pela Portaria Conjunta nº 02/2024 do Instituto Rui Barbosa (IRB) e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), funcionará como uma instância propositiva e colaborativa, focando na melhoria do controle externo.

Entre suas principais funções, a Rede terá a responsabilidade de contribuir para o planejamento estratégico das entidades, apoiar auditorias e diagnósticos em nível nacional, além de promover a adoção de novas tecnologias, como a inteligência artificial, nas práticas de controle externo.

Eduardo Dionizio destacou a importância da Seconex para o fortalecimento do sistema de controle externo brasileiro, enfatizando seu papel como um fórum de debate que beneficiará as Cortes de Contas em todo o país.