Tanques israelenses avançam para o interior da Cidade de Gaza

Israel intensificou sua ofensiva nesta segunda-feira (1º) ao enviar tanques para dentro da Cidade de Gaza e bombardear alvos no enclave palestino. Segundo autoridades locais, ao menos 19 pessoas morreram nos ataques aéreos mais recentes. Em meio ao avanço militar, milhares de famílias continuam fugindo da região em busca de segurança.

A escalada acontece paralelamente à aprovação de uma resolução por parte da principal associação internacional de estudiosos de genocídio, que afirmou que os critérios legais para caracterizar as ações de Israel como genocídio foram atendidos. O governo israelense ainda não se pronunciou sobre essa declaração, mas nega as acusações.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, 98 palestinos foram mortos por ataques israelenses nas últimas 24 horas. Além disso, nove pessoas incluindo três crianças morreram de fome, totalizando 348 mortes por desnutrição desde o início do conflito. Israel contesta esses números, alegando causas médicas distintas.