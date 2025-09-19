SIDROLÂNDIA: Infraestrutura rural avança com cascalhamento e patrolamento nas estradas vicinais.

Com o compromisso de manter as estradas vicinais em boas condições de uso, a Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), realizou o cascalhamento de 18 km de estrada na região do Rio Serrote, além de nivelamento e patrolamento da pista. A ação garante mais segurança e mobilidade para moradores, produtores rurais, veículos pesados e ônibus escolares que utilizam diariamente a via.

Além da região do Serrote, a Prefeitura já executou serviços de cascalhamento em cerca de 350 quilômetros de estradas, contemplando trechos dos assentamentos Vista Alegre, João Batista, Aldeias, Flórida, partes do Quebra Coco, Barra Nova 1 e 2, Capão Bonito 1 e 2, Jibóia, além de locais urbanos.

Outra frente importante é o patrolamento: todos os 29 assentamentos do município foram atendidos, totalizando aproximadamente 2.700 quilômetros de estradas patroladas. Os trabalhos seguem critérios técnicos e são realizados conforme a necessidade de cada região, priorizando áreas de maior fluxo de veículos, caminhões de transporte de produção e rotas de transporte escolar.

Anote aí

Os pedidos de manutenção de estradas podem ser feitos diretamente à Secretaria de Infraestrutura pelo WhatsApp (67) 99648-7010.