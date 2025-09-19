sexta-feira, 19/09/2025

SIDROLÂNDIA: Infraestrutura rural avança com cascalhamento e patrolamento nas estradas vicinais.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Com o compromisso de manter as estradas vicinais em boas condições de uso, a Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), realizou o cascalhamento de 18 km de estrada na região do Rio Serrote, além de nivelamento e patrolamento da pista. A ação garante mais segurança e mobilidade para moradores, produtores rurais, veículos pesados e ônibus escolares que utilizam diariamente a via.

Além da região do Serrote, a Prefeitura já executou serviços de cascalhamento em cerca de 350 quilômetros de estradas, contemplando trechos dos assentamentos Vista Alegre, João Batista, Aldeias, Flórida, partes do Quebra Coco, Barra Nova 1 e 2, Capão Bonito 1 e 2, Jibóia, além de locais urbanos.

Outra frente importante é o patrolamento: todos os 29 assentamentos do município foram atendidos, totalizando aproximadamente 2.700 quilômetros de estradas patroladas. Os trabalhos seguem critérios técnicos e são realizados conforme a necessidade de cada região, priorizando áreas de maior fluxo de veículos, caminhões de transporte de produção e rotas de transporte escolar.

Anote aí

Os pedidos de manutenção de estradas podem ser feitos diretamente à Secretaria de Infraestrutura pelo WhatsApp (67) 99648-7010.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

DOURADOS: Prefeitura vai à Justiça contra Oi por deixar Samu sem telefone de emergência

Milton - 0
A Prefeitura de Dourados acionará judicialmente a operadora Oi LTDA. após a interrupção do número de emergência 192, do SAMU. A medida ocorre em...
Leia mais

ANTÔNIO JOÃO: Evento “Vidas que Lutam, heróis que cuidam”

ANELISE PEREIRA - 0
Neste domingo, as crianças terão um momento especial com os brinquedos da FUNDESPORTE — tudo totalmente gratuito! Um evento pensado para pela vida...
Leia mais

Zé Teixeira propõe PEC para alterar data da posse do governador em MS

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou um Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que propõe...
Leia mais

Seis bairros são foco do fumacê nessa sexta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em seis bairros de Campo Grande, com o uso do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia