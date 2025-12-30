terça-feira, 30/12/2025

Senadora Tereza Cristina defende investigação sobre ministro do STF e Banco Master

Milton
Milton
Foto: Carlos Moura - Senado

A senadora por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PP), declarou apoio à criação de uma CPI no Senado que investigue possíveis vínculos entre o ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. Segundo ela, a iniciativa não questiona decisões judiciais, mas busca apurar condutas administrativas que possam gerar suspeitas. O foco da investigação envolve contratos milionários entre o banco e uma empresa ligada à esposa do ministro, além de jantares em que Moraes participou com fundadores da instituição. Tereza Cristina destacou que a transparência é fundamental para a credibilidade das instituições.

A senadora reforçou que o Senado deve exercer seu papel fiscalizador mesmo durante o recesso. Ela também afirmou que ninguém está acima da lei e que o Parlamento deve atuar de forma independente. A CPI só poderá ser instalada após atingir o número mínimo de assinaturas e receber aval da presidência do Senado. A iniciativa gerou repercussão nas redes sociais, onde Tereza compartilhou sua posição. Especialistas apontam que a comissão pode esclarecer importantes pontos sobre a relação entre o setor financeiro e membros do STF.

A senadora concluiu que a investigação é um dever constitucional do Senado.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

