Senador Nelsinho Trad é homenageado pela Escola Superior de Guerra

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), ex-oficial médico do Exército, recebeu na terça-feira (8) uma homenagem da Escola Superior de Guerra (ESG). A cerimônia ocorreu durante uma conferência com estagiários do Curso Superior de Defesa (CSD), onde Trad recebeu um certificado de agradecimento por sua atuação no Congresso, especialmente na presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE).

Trad compartilhou um pouco de sua trajetória nas Forças Armadas, lembrando com carinho do período em que atuou como médico militar em Campo Grande, após se especializar em urologia no Rio de Janeiro. Para ele, essa experiência foi fundamental para entender a importância do papel militar na defesa do país.

A entrega do prêmio foi realizada por um dos estagiários do CSD, que destacou a importância do contato entre militares e o Legislativo para o fortalecimento da defesa nacional. Para Trad, a integração da comissão com temas como a Rota Bioceânica e as cooperações fronteiriças são essenciais para consolidar Mato Grosso do Sul como um polo exportador estratégico, alinhado com sua política externa focada no fortalecimento de laços diplomáticos e expansão comercial.