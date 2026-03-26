Sejuv oferece 250 cursos online e quer capacitar mil jovens em 2026

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

No fim da manhã desta quinta-feira (26), a prefeita Adriane Lopes se reuniu com a secretária municipal da Juventude, Maithe Medina, acompanhada de duas superintendentes da pasta, para a assinatura do contrato de gestão de 2026. O documento estabelece as metas e diretrizes que irão nortear as ações da Secretaria ao longo do próximo ano.

Para a prefeita, o momento reforça o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas às novas gerações. “Esse é um trabalho importante, que fortalece as ações da juventude e amplia as oportunidades para os nossos jovens. Quando planejamos com metas bem definidas, conseguimos avançar com mais eficiência e alcançar quem mais precisa”, destacou.

Durante o encontro, também foram apresentadas as metas previstas para 2026, além de um balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2025. A reunião serviu para alinhar estratégias, avaliar resultados e projetar novas iniciativas que ampliem o alcance dos programas da pasta.

Segundo a secretária Maithe Medina, a principal meta segue sendo a capacitação dos jovens, com foco na ampliação de cursos, qualificação profissional e fortalecimento de parcerias. A expectativa da Secretaria é capacitar cerca de 1 mil jovens ao longo de 2026. “O nosso propósito agora é investir em capacitação através de parcerias, não só com os professores que a gente já tem, mas também com parcerias privadas”, afirmou.

Nesse contexto, a superintendente Raphaela Amorim destacou algumas das oportunidades já disponíveis por meio da Secretaria. Uma das iniciativas é a parceria com o Sistema OCB, que amplia o acesso à qualificação. “Temos uma plataforma com mais de 250 cursos on-line, totalmente gratuitos. Os jovens podem se cadastrar e fazer quantos cursos quiserem, com opções que vão desde aulas pelo WhatsApp até formações totalmente digitais, todas com certificação e acompanhamento”, explicou.

O secretário de Governo, Ulisses Rocha, também participou da reunião e ressaltou a importância do investimento contínuo na juventude. “As políticas voltadas para os jovens são fundamentais, e a capacitação é um dos caminhos mais importantes para garantir oportunidades e desenvolvimento para a nossa cidade”, pontuou.

A assinatura do contrato de gestão consolida o planejamento estratégico da Secretaria da Juventude e reforça o compromisso da administração municipal em investir em ações estruturadas, com metas claras e foco em resultados para a população jovem de Campo Grande.

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