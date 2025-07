Seduc Sub-17 brilha e conquista 3º lugar em torneio internacional

O time sub-17 do SEDUC, de Anastácio (MS), conquistou o terceiro lugar na Copa Internacional de Icaraíma, disputada no Paraná. A vitória veio após um jogo acirrado contra o paraguaio Resistência, decidido nos pênaltis.

O feito reforça a trajetória vitoriosa do clube em competições de base, tanto no Brasil quanto fora dele. Comandado pelo presidente Wilson Santana, o SEDUC é hoje referência em formação de atletas no Mato Grosso do Sul.

A participação na Copa Icaraíma marca mais um capítulo importante na história recente da equipe, que tem apostado em intercâmbios com clubes do Paraná e de São Paulo para elevar o nível técnico.

Jogadores e comissão técnica comemoraram muito o pódio, que coloca o SEDUC entre os destaques do futebol de base sul-americano.

O projeto, que alia desempenho esportivo à disciplina, tem dado visibilidade a jovens talentos e fortalecido o nome de Anastácio no cenário esportivo.