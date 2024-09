Saúde, esporte e transparência: A visão do candidato a vereador Edilson da saúde

Compromisso com a valorização do servidor público e melhoria da saúde no município são propostas do candidato

O candidato a vereador Edilson da Saúde traz uma proposta focada na valorização do servidor público e na promoção de melhorias na saúde e no esporte em nossa comunidade. Com uma trajetória dedicada à área da saúde, Edilson tem um olhar atento às necessidades dos profissionais que atuam no setor e à população que depende de serviços públicos de qualidade.



VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Edilson acredita que os servidores públicos são a espinha dorsal do funcionamento do município. Ele se compromete a lutar por melhores condições de trabalho, capacitação e reconhecimento dos profissionais. A valorização desses trabalhadores é essencial para garantir um atendimento de qualidade à população.



MELHORIAS NA SAÚDE

A saúde é uma das principais prioridades da candidatura de Edilson da Saúde a vereador e ele apresenta um conjunto de ações concretas voltadas para o fortalecimento do sistema de saúde local, assegurando que a população tenha acesso a serviços de qualidade e recursos adequados.



Entre as propostas de Edilson destacam-se a ampliação das unidades de saúde, planejando expandir e modernizar as estruturas existentes para garantir melhor atendimento à população e o fortalecimento das equipes de saúde da família, com investimentos em formação e recursos para um atendimento contínuo e humanizado, além da implementação de campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando a conscientização e a prevenção de doenças, priorizando a saúde pública.



Edilson também valoriza o papel do esporte na promoção da qualidade de vida e seu plano inclui a criação de espaços públicos para atividades esportivas, desenvolvendo áreas adequadas para a prática de esportes que sejam acessíveis a todos os cidadãos, a promoção de eventos esportivos, com organização de competições e atividades que integrem a comunidade e incentivem a participação dos jovens, e parcerias com escolas e instituições locais, estabelecendo colaborações para promover a atividade física regular entre os estudantes.



Comprometido com a transparência e a responsabilidade na gestão pública, Edilson se propõe a fiscalizar rigorosamente os investimentos e recursos destinados ao município, acreditando que é essencial que a população tenha pleno acesso às informações sobre a utilização do dinheiro público, com a convicção de que cada recurso investido deve contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.