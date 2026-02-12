SAS promove ação de proteção à infância no Carnaval

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) vai dar início, nesta sexta-feira (13), a ação especial com foco na conscientização sobre a importância de combater a exploração sexual e prevenir a violação de direitos de crianças e adolescentes durante o período de Carnaval. De acordo com a superintendente de Proteção Social Especial, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister, o objetivo também é informar a população sobre os canais de denúncia. “A intenção é sensibilizar os foliões, não é uma ação de fiscalização. O importante também é divulgar os telefones que podem ser acionados durante este período para denunciar qualquer tipo de violação de direitos”, disse.

Ao todo, mais de 20 servidores irão atuar durante os cinco dias de folia na Esplanada Ferroviária, das 13 às 18 horas, onde haverá apresentação dos blocos carnavalescos e na Praça do Papa, palco dos desfiles das escolas de samba na segunda (16) e terça-feira (17), a partir das 18 horas. As equipes são formadas por profissionais do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), servidores da Gerência de Proteção Social para a População em Situação de Rua e técnicos dos Creas. Os agentes atuarão diretamente com o público e também com os comerciantes ambulantes.

Estratégia

As equipes distribuirão material informativo, incluindo folders e panfletos com orientações detalhadas sobre os canais de denúncia atualizados, identificação de situações de trabalho infantil e prevenção à exploração sexual.

Nos dias de desfile na Praça do Papa, o trabalho das equipes será estendido até a meia-noite. Paralelamente à ação de Carnaval, o Seas irá manter a rotina de abordagens e busca ativa 24 horas em todas as sete regiões da cidade, no entanto os locais com maior concentração de público devido aos festejos de Carnaval terão as abordagens intensificadas.

O coordenador do Seas, Eduardo Oliveira, ressalta que as pessoas que aceitarem acolhimento serão encaminhadas à UAIFAI ou entidades da rede cofinanciada. A ação integra o Programa de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI) e segue diretrizes de órgãos nacionais como a Rede ECPAT Brasil e o FNPETI.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, ressalta que apesar do momento ser de descontração, é importante ficar atento a situações que podem configurar violação de direitos. “Precisamos ficar atentos às nossas crianças e qualquer situação suspeita deve ser denunciada. Todos os nossos servidores estarão uniformizados e identificados para facilitar esse reconhecimento”, pontuou.

Em caso de suspeita ou flagrante de violação, o folião pode acionar:

Disque 100 (Nacional);

Celulares do Seas: (67) 99660-6359 e (67) 99660-1469;

156