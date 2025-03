Santos vence Red Bull Bragantino e avança à semifinal do Paulistão

Na noite de domingo (2), o Santos garantiu sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro. Neymar foi o responsável pelo primeiro gol, com uma cobrança de falta que contou com um desvio de Juninho Capixaba. João Schmidt ampliou após falha do goleiro Cleiton, marcando o segundo e definitivo gol da partida.

O jogo foi movimentado, com chances para ambos os lados. O Bragantino quase empatou logo após o intervalo, mas a cabeçada de Pedro Henrique bateu na trave. No ataque, o Santos teve mais controle e conseguiu garantir a vitória. Com a classificação, o time se junta a Corinthians e Palmeiras nas semifinais. O adversário será definido após o confronto entre São Paulo e Novorizontino nesta segunda-feira (3).

A vitória consolidou o bom momento do Peixe, que agora se prepara para os próximos desafios no Campeonato Brasileiro.