quinta-feira, 26/02/2026

SamuVet é apresentada ao público na sede do Ibama em Brasília

Unidade móvel de atendimento à fauna silvestre reforça ações ambientais

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Paula Rafiza/Ascom/Ibama

Equipamento poderá ser visitado durante cerimônia de 37 anos do Ibama

Brasília recebe nesta sexta-feira (27) a unidade móvel SamuVet, do Ibama, que ficará exposta ao público das 11h às 16h na sede da autarquia, durante a cerimônia de aniversário de 37 anos da instituição. Voltada exclusivamente ao atendimento de animais silvestres, a estrutura é equipada para atuar em operações e grandes emergências ambientais, como incêndios florestais, realizando primeiros socorros e pequenos procedimentos cirúrgicos.

Diferentemente de ambulâncias veterinárias destinadas a animais domésticos, a SamuVet atende espécies da biodiversidade brasileira, como araras, micos e tamanduás, cuja proteção é competência da União. A unidade foi viabilizada por meio do Programa de Conversão de Multas, que transforma penalidades ambientais em serviços à sociedade. Após o resgate e estabilização, os animais podem ser encaminhados aos Centros de Triagem de Animais Silvestres para reabilitação e posterior devolução à natureza. O Ibama também prevê o uso preventivo da estrutura em ações como queimas prescritas e iniciativas de Saúde Única no Pantanal.

A proposta é ampliar o programa para estados e municípios interessados em aderir ao modelo.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Mayke e Rodrigo lançam EP “Panela de Pressão”

Jhoseff Bulhões - 0
Primeira parte do projeto, em parceria com a Warner Music Brasil, chega impulsionada pelo sucesso de “Bebe, Beija e Trai” e traz “Te Perdi Pros Paredão”, com participação de Kaique e Felipe
Leia mais

Amambai inicia planejamento anual da rede de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas

ANELISE PEREIRA - 0
A primeira reunião de 2026 da Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas foi realizada na manhã desta quinta-feira (19), em Amambai,...
Leia mais

Queda de ventilador fere aluno em escola no Parque do Lageado

Milton - 0
Secretaria informou que aluno recebeu atendimento imediato e passa bem Aluno da 5ª série do Ensino Fundamental da EMEI, no bairro Parque do Lageado, ficou...
Leia mais

FEMINICÍDIO: Jovem mata a namorada enforcada em MS

Milton - 0
Jovem de 20 anos alega que vítima iniciou agressãoO caso de feminicídio que vitimou Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, em Três Lagoas,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia