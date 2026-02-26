SamuVet é apresentada ao público na sede do Ibama em Brasília

Equipamento poderá ser visitado durante cerimônia de 37 anos do Ibama

Brasília recebe nesta sexta-feira (27) a unidade móvel SamuVet, do Ibama, que ficará exposta ao público das 11h às 16h na sede da autarquia, durante a cerimônia de aniversário de 37 anos da instituição. Voltada exclusivamente ao atendimento de animais silvestres, a estrutura é equipada para atuar em operações e grandes emergências ambientais, como incêndios florestais, realizando primeiros socorros e pequenos procedimentos cirúrgicos.

Diferentemente de ambulâncias veterinárias destinadas a animais domésticos, a SamuVet atende espécies da biodiversidade brasileira, como araras, micos e tamanduás, cuja proteção é competência da União. A unidade foi viabilizada por meio do Programa de Conversão de Multas, que transforma penalidades ambientais em serviços à sociedade. Após o resgate e estabilização, os animais podem ser encaminhados aos Centros de Triagem de Animais Silvestres para reabilitação e posterior devolução à natureza. O Ibama também prevê o uso preventivo da estrutura em ações como queimas prescritas e iniciativas de Saúde Única no Pantanal.

A proposta é ampliar o programa para estados e municípios interessados em aderir ao modelo.