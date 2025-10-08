Sala de Guerra prepara MS para impactos climáticos com novo plano

A Sala de Guerra de Mato Grosso do Sul reuniu diversas instituições para discutir estratégias que mitiguem os impactos dos eventos climáticos nos serviços essenciais do estado. A reunião focou em um plano de ação coordenado para os próximos três meses, período marcado por riscos elevados de incêndios e chuvas abaixo da média, segundo a meteorologista Valesca Fernandes. Com atuação distribuída em seis bases operacionais, o grupo busca alinhar comunicação e ações por meio do chamado Mapa de Guerra, uma estrutura que facilitará o trabalho integrado entre órgãos públicos, concessionárias e setor privado.

Também foi discutida a criação de uma cartilha informativa para orientar a população e a possibilidade de reserva de emergência para situações críticas. Carlos Alberto de Assis, diretor da AGEMS, destacou a importância da cooperação para minimizar o impacto na vida das pessoas, enquanto o coordenador da Defesa Civil, Hugo Djan, ressaltou os avanços na proteção do estado. O setor privado também se comprometeu a contribuir, reforçando a união de esforços em prol da população. A próxima reunião está marcada para novembro, com a expectativa de apresentar resultados concretos.

A estratégia multissetorial tem como objetivo fortalecer a resiliência e garantir a continuidade dos serviços essenciais em Mato Grosso do Sul.