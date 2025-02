Rota Bioceânica: O Futuro do escoamento da produção de MS

A Rota Bioceânica está prestes a transformar a logística do agronegócio de Mato Grosso do Sul, conectando o estado a novos mercados internacionais e reduzindo custos de transporte. O corredor, com mais de 2.300 km de extensão, vai conectar o Brasil ao Chile, Paraguai e Argentina, encurtando a distância até mercados na Ásia e Oceania. Além de ampliar a competitividade do setor, a rota abre novas oportunidades de exportação para produtos como carnes, alimentos processados e celulose.

Durante o Seminário Internacional da Rota Bioceânica, autoridades e especialistas discutem os impactos dessa transformação no agronegócio regional. Para os produtores, é essencial se preparar para essas mudanças, com foco na diversificação da produção e no aproveitamento das novas oportunidades comerciais.

Com a nova infraestrutura, o estado de MS se posiciona como um polo estratégico para o escoamento da produção, estimulando o crescimento de cidades ao longo do trajeto e fomentando o intercâmbio entre os países participantes.

Para os produtores, o momento é de adaptação e capacitação, para aproveitar o potencial que essa mudança trará para a economia regional e global.