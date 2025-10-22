Ronilço Guerreiro reforça importância da doação de livros

Vereador quer transformar Campo Grande em referência nacional de leitura

Doe livros, compartilhe histórias e ajude a construir uma cidade de leitores

Com a meta de transformar Campo Grande em uma cidade de leitores, o vereador Ronilço Guerreiro segue empenhado em democratizar o acesso aos livros. Conhecido como o “Vereador dos Livros”, ele lidera projetos que já distribuíram mais de 250 mil exemplares gratuitamente por ano.

Iniciativas como a Gibiteca Mais Cultura, Biblioteca nos Terminais, Gibicicleta, Vanteca e Freguesia do Livro fazem parte de uma ampla rede que leva literatura a bairros, feiras e terminais de ônibus. O objetivo é claro: aproximar os livros de quem mais precisa.

Segundo Guerreiro, a transformação social passa pelo conhecimento. “Muita gente não lê porque o livro não chega até ela. Nosso papel é ser esse elo”, afirma. Para isso, ele conta com a solidariedade da população.

As doações são fundamentais. “Livro parado não conta história. Doe e compartilhe conhecimento”, convida o vereador. Os livros podem ser entregues na Gibiteca ou recolhidos pela equipe, que também disponibiliza contato via WhatsApp.

Além disso, empresas e cidadãos podem contribuir com a estrutura dos projetos através do programa “Seja um Padrinho”, doando recursos e materiais essenciais. Guerreiro reforça: “Precisamos de parceiros que acreditem no poder da leitura.”

Campo Grande já é referência nacional em incentivo à leitura, mas, para Ronilço, o caminho ainda está sendo escrito — com a ajuda de todos.