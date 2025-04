Rinaldo destaca importância da especialização de professores na inclusão educacional de autistas

No último dia 2, foi comemorado, em todo o mundo, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Na ocasião, o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos), destacou a importância da Lei nº 4.770/2015, que autoriza o Poder Executivo a criar e implantar Centros Avançados de Especialização para a capacitação de educadores da rede pública e privada de ensino em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de promover a inserção escolar de alunos com autismo ou diagnosticados com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Autor da lei, o deputado falou sobre a necessidade de promover ações de inclusão e compreensão do transtorno. “Autismo não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a forma como uma pessoa se comunica, interage e percebe o mundo. Com apoio e acesso à educação e tratamento, as pessoas com autismo podem ter sua dignidade garantida. Por isso, propus na ALEMS e é lei desde 2015 a criação e implantação de Centros Avançados de Especialização para capacitar educadores da rede pública e privada do nosso estado, promovendo uma educação mais inclusiva e adaptada às necessidades desses estudantes.”

O parlamentar também lembrou que abril é o mês dedicado à causa. “A luta pela inclusão de pessoas com o espectro autista e o auxílio às suas famílias é uma batalha diária. Sabemos das dificuldades, pois somos parceiros de diversas instituições que oferecem atendimento aos autistas com ações legislativas, recursos e investimentos, sempre buscando promover a inclusão, capacitação e a garantia de direitos para essa parcela significativa da população.”

Em Campo Grande, o Centro Estadual de Apoio Multidisciplinar Educacional ao Estudante com Transtorno do Espectro Autista (CEAME/TEA) é um órgão ligado à Secretaria de Estado de Educação (SED), que oferece subsídios educacionais sobre o Transtorno do Espectro Autista e suas especificidades.