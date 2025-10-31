sexta-feira, 31/10/2025

Riedel no Rio: “Segurança não pode ser tratada com viés político”

Milton
Milton
Foto: Divulgação

“Não ter uma discussão politizada”, diz governador de MS sobre segurança pública

Durante o anúncio do ‘Consórcio da Paz’, no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o governador Eduardo Riedel (PP-MS) destacou a necessidade de enfrentar a violência sem politização. Segundo ele, o combate à criminalidade é um tema transnacional que exige cooperação entre os estados.

O evento, realizado nesta quinta-feira (30), foi conduzido pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL), após uma megaoperação policial que deixou mais de 120 mortos. Riedel lembrou que o Mato Grosso do Sul é rota do tráfico e abriga atuação de facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho.

O consórcio busca integrar ações de segurança, inteligência e financiamento entre os estados. Participaram também Romeu Zema (MG), Ronaldo Caiado (GO), Jorginho Mello (SC) e Tarcísio de Freitas (SP), este por videoconferência.

Castro propôs que a sede do grupo seja no Rio, reforçando que a iniciativa é “do Rio e para o Brasil”. Já Jorginho Mello afirmou que o objetivo é envolver todos os 27 estados, promovendo troca de experiências e compras consorciadas de equipamentos e tecnologia.

DESTAQUE

