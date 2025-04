Renato Gaúcho retorna ao Fluminense após recusar outros clubes

Renato Gaúcho é o novo técnico do Fluminense. O treinador de 62 anos, que estava sem clube desde a saída do Grêmio no final de 2024, voltará ao comando do time carioca após 11 anos. A contratação vem para substituir Mano Menezes, que deixou o cargo recentemente.

Antes de fechar com o Fluminense, Renato recusou propostas do Santos e do Vasco, que já definiram seus novos técnicos. Além disso, o técnico revelou seu desejo de treinar a seleção brasileira, mas não foi procurado pela CBF após a demissão de Dorival Júnior.

Com uma história marcante no clube tricolor, Renato Gaúcho já comandou o Fluminense em outras ocasiões, destacando-se principalmente em 2008, quando levou o time à final da Copa Libertadores. A última passagem do treinador pelo Fluminense ocorreu em 2014. Ele agora retorna para um novo desafio, com o objetivo de levar a equipe a novos títulos.