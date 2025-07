Reitora do instituto federal de Mato Grosso do Sul será recepcionada na Universidad central del Paraguay e na Universidad Interamericana.

A reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), professora Elaine Borges Monteiro Cassiano, será recepcionada nas sedes da Universidad Central del Paraguay e da Universidad Interamericana. Este é um momento especial para ambas as instituições paraguaias, que se unem para fortalecer laços de cooperação internacional e aprofundar o diálogo acadêmico com uma das mais importantes instituições de educação pública do Brasil.



A professora Elaine Borges Monteiro Cassiano foi eleita pela comunidade acadêmica do IFMS e recentemente reconduzida ao cargo de reitora para um novo mandato de quatro anos, evidenciando a confiança e o respeito que sua gestão conquistou. À frente do IFMS, a professora Elaine é responsável pela gestão e desenvolvimento de dez campi distribuídos em diferentes cidades do estado — Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. O IFMS destaca-se por oferecer educação profissional, científica e tecnológica, abrangendo desde cursos técnicos integrados ao ensino médio até formações de graduação e pós-graduação, sempre comprometido com a inovação e a inclusão.



É importante destacar que cada campus do IFMS conta com um diretor-geral responsável pela gestão local da unidade. Em Ponta Porã, por exemplo, essa função é desempenhada pelo professor Izidro dos Santos de Lima Junior, cuja atuação reforça a integração regional e a aproximação com o Paraguai.



A presença da reitora Elaine Cassiano hoje simboliza a intensificação da parceria entre Brasil e Paraguai, especialmente no estímulo a projetos integrados de ensino, pesquisa aplicada, mobilidade estudantil e transferência de tecnologia. Para a Universidad Central del Paraguay e a Universidad Interamericana, a visita representa uma oportunidade única de compartilhar experiências, promover intercâmbios e construir iniciativas inovadoras que beneficiem nossas comunidades acadêmicas e regionais.



Segundo o empresário da educação e produtor rural Carlos Bernardo, estes convênios e parcerias vêm enaltecer o empenho e o compromisso de todos aqueles que trabalham pela educação na fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Para ele, fortalecer esse elo entre as instituições brasileiras e paraguaias é fundamental para garantir o desenvolvimento educacional e social da região, criando novas oportunidades para jovens, professores e toda a comunidade.



A educação é, sem dúvida, uma força transformadora, e por meio da cooperação internacional, ampliamos horizontes, potencializamos talentos e contribuímos juntos para o desenvolvimento social e científico de nossos países. Esperamos que esta visita marque o início de uma colaboração estreita e produtiva entre o IFMS, a Universidad Central del Paraguay e a Universidad Interamericana.