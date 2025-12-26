sexta-feira, 26/12/2025

Real Madrid: novo uniforme da próxima temporada é vazado

Foto: Reprodução/Opaleak

O uniforme principal do Real Madrid para a temporada 2026/27 foi vazado nas redes sociais pelo perfil especializado “Opaleak”, mostrando detalhes em verde e rosa sobre o tradicional branco. Segundo as imagens, o verde aparece na gola e na barra das mangas, enquanto o rosa surge nas listras do fornecedor de material esportivo. Essa combinação marca a primeira vez que o verde aparece na camisa principal do clube, já usado apenas em uniformes alternativos, enquanto o rosa já esteve presente em 2014/15.

O site “FootyHeadlines” afirma que o modelo oficial só será lançado em maio, podendo sofrer ajustes até a venda para os torcedores. O Real Madrid encerrou 2025 com vitória sobre o Sevilla e retorna aos gramados em 4 de janeiro contra o Betis. Os fãs aguardam ansiosos pelo lançamento da nova camisa, que promete gerar grande repercussão entre os torcedores.

