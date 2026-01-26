segunda-feira, 26/01/2026

Raio atinge ato em Brasília e deixa 89 feridos

Descarga elétrica ocorreu durante encerramento de ato político na Praça do Cruzeiro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Rede Social

Um raio atingiu, no domingo (25) a área da Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde ocorria uma manifestação organizada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixando dezenas de feridos e provocando pânico entre os participantes. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 89 pessoas precisaram ser socorridas após a descarga elétrica atingir uma área próxima às grades metálicas de proteção, onde vários manifestantes se abrigavam durante uma forte chuva.

Do total de atendidos, 42 receberam cuidados no próprio local e 47 foram encaminhados a hospitais da capital, sendo que 11 necessitaram de cuidados médicos maiores. O incidente ocorreu por volta das 13h, durante o encerramento da chamada “Caminhada pela Paz”, que havia começado em Paracatu, Minas Gerais, e reuniu apoiadores em defesa de Bolsonaro e contra o governo Lula. O Instituto Nacional de Meteorologia havia emitido alerta de risco para tempestades, ventos intensos e descargas elétricas em Brasília ao longo do dia.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

SAS amplia estrutura de atendimentos da Rede de Assistência Social

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), por meio da Superintendência de Gestão do Suas, realizou a atualização do Registro Mensal de Atendimentos...
Leia mais

Com inscrições até sexta-feira, UEMS divulga edital do Sisu com mais de 1,2 mil vagas

ANELISE PEREIRA - 0
A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) divulgou o edital do Sisu, com a oferta de 1.284 vagas em cursos de graduação...
Leia mais

SES debate avanços do Telessaúde e implantação da teleconsultoria em Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou entre os dias 12 e 14 de janeiro, uma série de reuniões técnicas para alinhar estratégias...
Leia mais

Homem é preso por vender remédio para emagrecer contrabandeado em MS

Milton - 0
Os policiais, após receber diversas denúncias anônimas sobre a possível comercialização irregular de medicamentos de origem estrangeira em Brasilândia, realizaram diligências e, durante monitoramento...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia