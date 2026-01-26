Raio atinge ato em Brasília e deixa 89 feridos

Um raio atingiu, no domingo (25) a área da Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde ocorria uma manifestação organizada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixando dezenas de feridos e provocando pânico entre os participantes. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 89 pessoas precisaram ser socorridas após a descarga elétrica atingir uma área próxima às grades metálicas de proteção, onde vários manifestantes se abrigavam durante uma forte chuva.

Do total de atendidos, 42 receberam cuidados no próprio local e 47 foram encaminhados a hospitais da capital, sendo que 11 necessitaram de cuidados médicos maiores. O incidente ocorreu por volta das 13h, durante o encerramento da chamada “Caminhada pela Paz”, que havia começado em Paracatu, Minas Gerais, e reuniu apoiadores em defesa de Bolsonaro e contra o governo Lula. O Instituto Nacional de Meteorologia havia emitido alerta de risco para tempestades, ventos intensos e descargas elétricas em Brasília ao longo do dia.