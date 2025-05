PRF apreende 1,3 tonelada de maconha em Sidrolândia

Na madrugada de quarta-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.355 kg de maconha em Sidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante uma fiscalização na BR-060, os agentes deram ordem de parada a um Hyundai/HB20, mas o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga. Após um breve acompanhamento tático, o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista, sendo detido em seguida.

Ao inspecionar o carro, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha escondida no interior do automóvel. O motorista, que estava com placas falsas no veículo, confessou que transportava a droga de Antônio João para Campo Grande. Ele foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Sidrolândia para as providências legais. A ação destaca o trabalho da PRF no combate ao tráfico de drogas na região.