Prefeitura fortalece associações comunitárias e amplia diálogo com lideranças na capital.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria Geral de Articulação Social e Assuntos Comunitários, vem ampliando o apoio técnico e administrativo às associações de moradores, clubes de mães e ONGs, reforçando a importância da regularização dessas entidades para o fortalecimento do movimento comunitário. A iniciativa tem garantido que essas organizações atuem de forma legal e transparente, o que facilita a interlocução com o poder público e o acesso a recursos para projetos locais.

A regularização das entidades comunitárias é essencial para que as lideranças possam atuar de maneira mais eficiente e organizada, representando suas comunidades com legitimidade. “Uma associação devidamente regularizada tem mais força para buscar parcerias e apoio, tanto da Prefeitura quanto de outros órgãos, ampliando a capacidade de desenvolver projetos que beneficiem diretamente a população”, explicou Marcos Paulo Pegoraro, coordenador da Articulação Social e Assuntos Comunitários.

Ao longo dos últimos meses, dezenas de lideranças comunitárias se mobilizaram para formalizar suas associações, reconhecendo que a documentação adequada é o primeiro passo para garantir a credibilidade e o suporte necessário para atuar em prol das demandas de seus bairros. O presidente da Associação de Moradores da Vila Nogueira, Jorge Barbosa Martim, reforçou a importância desse processo: “Com a regularização, as portas se abrem. Sem a documentação em dia, fica difícil avançar com projetos e parcerias que realmente tragam melhorias para nossa comunidade.”

A Prefeitura tem oferecido todo o suporte necessário às lideranças para garantir que o processo de regularização seja feito de maneira eficiente. Esse trabalho conjunto tem sido fundamental para que as políticas públicas sejam desenvolvidas de forma mais assertiva, com base nas demandas reais das comunidades. “Esse diálogo constante com as lideranças é crucial para que possamos direcionar nossos esforços de maneira mais eficaz, atendendo as necessidades de quem mais precisa”, destacou Pegoraro.

Para Hermínia Madalena Carmona da Silva Almeida, presidente da Associação de Moradores do Bairro Novo Século, regularizar a entidade foi um marco importante para a atuação no bairro. “Agora, temos uma base sólida para trabalhar e buscar mais melhorias. A formalização é um passo essencial para qualquer associação que queira ser levada a sério”, comentou.

A Prefeitura de Campo Grande continuará a apoiar e incentivar novas lideranças a seguir o caminho da regularização, garantindo que as comunidades da Capital sejam bem representadas e que o diálogo com o poder público se fortaleça cada vez mais, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas cada vez mais justas e efetivas.