PrefCG moderniza programa para recapeamento nas sete regiões

A Prefeitura de Campo Grande definiu as empresas responsáveis pela execução de um programa inédito de recapeamento de ruas e avenidas, que garantirá a continuidade dos serviços de recuperação do asfalto pelos próximos anos na Capital. O modelo prevê atendimento em todas as sete regiões urbanas, com uma empresa responsável por cada área.

Com a homologação do processo licitatório, os procedimentos seguem agora para as etapas administrativas, como preparação e assinatura dos contratos e emissão da ordem de início dos serviços.

“Estamos implantando um modelo inovador que garante planejamento e continuidade para o recapeamento da cidade. Isso significa mais qualidade nas vias e mais segurança para quem circula por Campo Grande”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, os contratos seguem o formato continuado. “É um modelo inédito que implantamos e que vai garantir o serviço permanente de recapeamento. Os contratos podem ser renovados por até 10 anos”, explica.

Enquanto os trâmites administrativos são concluídos, as equipes da Sisep já realizam estudos técnicos e planejamento das primeiras vias que receberão o recapeamento, priorizando regiões com maior necessidade de intervenção.

O termo de adjudicação e homologação publicado traz os nomes das empresas vencedoras e o valor previsto para cada contrato. O pagamento será feito de forma mensal, conforme a execução dos serviços, após medições realizadas pelos fiscais da Secretaria.

Nesse modelo, as empresas serão responsáveis pela execução das obras, enquanto a aquisição do material asfáltico será feita pela Prefeitura, por meio do Consórcio Municipal que mantém usina própria de produção de capa asfáltica. A programação das vias atendidas seguirá critérios técnicos e demandas identificadas pelas equipes da infraestrutura.