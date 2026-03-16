terça-feira, 17/03/2026

PrefCG moderniza programa para recapeamento nas sete regiões

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande definiu as empresas responsáveis pela execução de um programa inédito de recapeamento de ruas e avenidas, que garantirá a continuidade dos serviços de recuperação do asfalto pelos próximos anos na Capital. O modelo prevê atendimento em todas as sete regiões urbanas, com uma empresa responsável por cada área. 

Com a homologação do processo licitatório, os procedimentos seguem agora para as etapas administrativas, como preparação e assinatura dos contratos e emissão da ordem de início dos serviços. 

“Estamos implantando um modelo inovador que garante planejamento e continuidade para o recapeamento da cidade. Isso significa mais qualidade nas vias e mais segurança para quem circula por Campo Grande”, destaca a prefeita Adriane Lopes. 

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, os contratos seguem o formato continuado. “É um modelo inédito que implantamos e que vai garantir o serviço permanente de recapeamento. Os contratos podem ser renovados por até 10 anos”, explica. 

Enquanto os trâmites administrativos são concluídos, as equipes da Sisep já realizam estudos técnicos e planejamento das primeiras vias que receberão o recapeamento, priorizando regiões com maior necessidade de intervenção. 

O termo de adjudicação e homologação publicado traz os nomes das empresas vencedoras e o valor previsto para cada contrato. O pagamento será feito de forma mensal, conforme a execução dos serviços, após medições realizadas pelos fiscais da Secretaria. 

Nesse modelo, as empresas serão responsáveis pela execução das obras, enquanto a aquisição do material asfáltico será feita pela Prefeitura, por meio do Consórcio Municipal que mantém usina própria de produção de capa asfáltica. A programação das vias atendidas seguirá critérios técnicos e demandas identificadas pelas equipes da infraestrutura. 

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Dr. Victor Rocha homenageia “Turma da Pinga” por cultura e hospitalidade

Milton - 0
Moção de Congratulação destaca contribuição do grupo para projeção internacional da Capital Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (12), a Câmara Municipal de Campo Grande...
Leia mais

Mês da Mulher: Corpo de Bombeiros e Detran-MS lançam curso de pilotagem segura para mulheres

ANELISE PEREIRA - 0
Em uma resposta rápida às demandas da sociedade civil colhidas durante o fórum 'De Olho no Trânsito', o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de...
Leia mais

DOF apreende contrabando de R$ 2,1 milhões em caminhão em MS

Milton - 0
Apreensão ocorreu durante bloqueio policial na MS-040, em Santa Rita do Pardo Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na quarta-feira (11),...
Leia mais

Basquete Máster de Campo Grande se destaca com 5ª Copa União

Milton - 0
Competição promove integração, amizade e experiências emocionantes entre atletas de todas as idades A 5ª Copa União Máster de Basquetebol 2026 terá início nesta sexta-feira...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia