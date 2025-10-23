quinta-feira, 23/10/2025

Polícia intercepta negociação de armas e prende trio em MS

Operação foi desencadeada após denúncia anônima e resultou em flagrante

Foto: Polícia Civil

A 1ª Delegacia de Coxim realizou, na noite de quarta-feira (22), a prisão de um trio com duas pistolas calibre 9mm e 22 munições. A ação começou após uma denúncia anônima sobre negociação de armas em uma residência na Rua Taquari, Bairro Senhor Divino. Durante o monitoramento do imóvel, os investigadores observaram os suspeitos saindo em atitude suspeita, o que motivou a abordagem.

Com um dos meliantes, os policiais encontraram uma pistola Taurus com número de série aparente e outra Canik com numeração raspada. Além das munições, foi apreendido um celular. Os três foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde responderão por porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil suspeita que as armas seriam utilizadas em ações criminosas na cidade e região.

