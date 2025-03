Polícia desmantela fábrica de azeite falsificado em SP

A Polícia Civil de Praia Grande, no litoral paulista, desmantelou uma fábrica clandestina de azeite falsificado, prendendo três homens envolvidos no crime. Durante a operação, realizada no dia 17 de março, os policiais descobriram o local operando sem registro e em condições insalubres, no bairro Anhanguera. Os suspeitos, com idades de 33, 64 e 68 anos, estavam envolvidos na produção de azeite adulterado, rotulado como “azeite extravirgem” de origem europeia, sem comprovação de autenticidade.

Além de não seguir normas sanitárias, o local oferecia riscos à saúde pública. Os agentes encontraram uma linha de produção clandestina e um caminhão sendo carregado com materiais para embalar o óleo adulterado. A Vigilância Sanitária foi acionada e lacrou os galpões. A Polícia Científica foi chamada para investigar o caso, e amostras dos produtos falsificados foram preservadas.

A operação revelou crimes graves, incluindo falsificação de alimentos e associação criminosa, alertando para o risco de produtos irregulares no mercado.

A Polícia Civil de Praia Grande/SP desmantelou uma fábrica clandestina de azeite. Foto: Divulgação/Polícia Civil.