PMA aplica multa de R$ 500 mil a empresa por poluição em Bonito

A PMA aplicou na quinta-feira (17) uma multa de R$ 500.000,00 à empresa responsável pelo tratamento de esgoto em Bonito, após denúncias de crime ambiental. Durante uma vistoria os policiais constataram o extravasamento de esgoto em um curso d’água, que apresentava um forte odor e teve seu solo ao redor encharcado pelo líquido.

A equipe da PMA verificou que a caixa de inspeção estava parcialmente aberta, permitindo que um grande volume de esgoto escorresse diretamente para o curso d’água. As caixas de inspeção estão localizadas em ambas as margens do córrego, em uma área brejosa, e uma delas estava com vazamento. As nascentes a montante do local desaguam no Córrego Bonito, que é afluente do Rio Formoso.

A multa foi aplicada com base no Artigo 62 do Decreto Federal nº 6.514/2008, e a empresa agora enfrenta a necessidade de apresentar um plano de ação para reparar os danos e tratar o derramamento de esgoto.

O espaço está aberto para que a empresa se manifeste sobre as medidas que pretende adotar em relação à situação.