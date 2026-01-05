terça-feira, 6/01/2026

PM prende homem armado de canivete que ameaçava vizinhos no Jardim Colúmbia

A Polícia Militar foi acionada na noite de domingo (4) no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, após relatos de um homem agressivo que ameaçava vizinhos com um canivete. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com resistência, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Durante a abordagem, a equipe realizou buscas preventivas e garantiu a segurança das famílias da região. Uma vizinha se exaltou ao interpretar erroneamente a ação da PM, mas foi identificada e arrolada como testemunha.

O suspeito foi levado à Depac Cepol, com registros de ameaça, desobediência e resistência. A polícia destacou a importância da colaboração da comunidade para prevenir incidentes. A atuação rápida da equipe evitou que a situação se agravasse, mantendo a ordem no bairro. O caso segue em investigação para apurar todos os detalhes do ocorrido.

