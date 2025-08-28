quinta-feira, 28/08/2025

Pix terá novas regras para facilitar devolução em casos de golpe

A partir de outubro, vítimas de golpes poderão pedir devolução via Pix de forma digital, sem precisar entrar em contato com o banco.

Foto: Ilustrativa

O Banco Central anunciou novas regras para o Pix que prometem agilizar e facilitar a devolução de valores em casos de fraude. A partir de 1º de outubro, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) será totalmente digital, permitindo que vítimas de golpes façam a contestação diretamente no aplicativo do banco, sem depender do atendimento humano.

A medida visa aumentar a chance de recuperação dos valores antes que os criminosos esvaziem as contas. Além disso, a partir de novembro, será possível devolver recursos não apenas da conta que recebeu o Pix fraudulento, mas também de outras contas ligadas ao golpe.

O novo sistema identificará o caminho percorrido pelo dinheiro e permitirá o reembolso em até 11 dias após a denúncia. A funcionalidade será obrigatória para todas as instituições financeiras a partir de fevereiro de 2026.

O BC acredita que a mudança vai inibir fraudes e dificultar o uso de contas laranjas. O MED, no entanto, continua restrito a casos de golpe ou erro do banco não cobre erros do usuário ou desacordos comerciais.

