PF prende policial federal por planejamento de golpe contra Lula, Alckmin e Moraes

A PF prendeu hoje (19), o policial federal Wladimir Soares, acusado de repassar informações sobre a segurança do presidente Lula para aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Soares fazia parte de um grupo que planejava assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, como parte de um golpe de Estado. A operação também prendeu outros envolvidos na trama, incluindo militares, que disseminavam fake news e incitavam atos golpistas.