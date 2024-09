PF e CGU desarticulam desvio de recursos da lei de incentivo ao esporte

A PF e a CGU deflagraram a Operação Fair Play que investiga uma organização criminosa que desviava recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. A ação, realizada em Belo Horizonte e São Paulo, envolveu mandados de busca e apreensão em 13 locais. Além do bloqueio de quase R$ 180 milhões dos ativos financeiros dos investigados.

As investigações revelaram que cinco entidades sem fins lucrativos, quatro em Belo Horizonte e uma em São Paulo, tinham autorização para captar recursos totalizando mais de R$ 190 milhões entre 2019 e 2023. A organização utilizava associações e empresas com vínculos entre si para burlar o limite de projetos, direcionava contratações para prestadores de serviço ligados aos dirigentes e simulava gastos com notas fiscais emitidas por empresas criadas para esse fim.

Os envolvidos responderão por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.