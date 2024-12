Paulistão 2024 expande fronteiras com transmissões em Hebraico, Turco e Inglês

O Campeonato Paulista segue ganhando cada vez mais projeção internacional. A competição renovou seus direitos de transmissão para o exterior, levando o futebol paulista a novos públicos em países como Israel, Turquia, Bálcãs e Portugal. Em Israel, por exemplo, os jogos serão transmitidos com narração e comentários em hebraico, alcançando uma audiência fiel no país. Na Turquia, todos os 104 jogos do campeonato terão transmissão em turco e inglês, enquanto na região dos Bálcãs, 56 partidas ao vivo serão disponibilizadas em diversos idiomas.

A renovação foi confirmada pela 1190 Sports, responsável pela comercialização desses direitos, e promete um aumento considerável na visibilidade do Paulistão. Serão 44 partidas transmitidas em Portugal, além de uma ampla cobertura ao vivo de todas as fases da competição, incluindo quartas de final, semifinais e finais. Com a estreia marcada para janeiro, a competição, que tem o Palmeiras como atual campeão, se consolidará como um evento de alcance global, unindo fãs de futebol de diferentes culturas e línguas.